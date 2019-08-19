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Велосипедиста переехали сразу три машины под Ростовом

19 августа 2019, 14:39
Фото: pxhere.com
В Азовском районе Ростовской области велосипедиста сбили три автомобиля, от травм мужчина скончался на месте, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла поздно вечером на трассе Азов — Староминская. По предварительной информации, 34-летний водитель Volkswagen Tiguan наехал на 40-летнего велосипедиста. После чего его сбили 58-летний водитель Chevrolet Aveo и 34-летний Ssang Yong.

На место происшествия прибыли медики, однако спасти человека не удалось.

«От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Мартыновском районе Ростовской области в столкновении двух ВАЗов пострадали трое взрослых и ребенок.

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#Новости#Происшествия
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