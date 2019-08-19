Велосипедиста переехали сразу три машины под Ростовом

Авария произошла поздно вечером на трассе Азов — Староминская. По предварительной информации, 34-летний водитель Volkswagen Tiguan наехал на 40-летнего велосипедиста. После чего его сбили 58-летний водитель Chevrolet Aveo и 34-летний Ssang Yong.
На место происшествия прибыли медики, однако спасти человека не удалось.
«От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Мартыновском районе Ростовской области в столкновении двух ВАЗов пострадали трое взрослых и ребенок.