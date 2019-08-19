Здание администрации Ростова отремонтируют за 22,6 млн руб

Соответствующий конкурс объявило Городское хозяйственное управление. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить ремонтные и реставрационные работы в вестибюле объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской Думы, XIX века» в течение 90 дней с момента подписания контракта.
Денежные средства выделены из городского бюджета Ростова-на-Дону. Подрядчика определят 27 августа путем проведения аукциона.
Ранее стало известно, что следственный изолятор № 5 управления ФСИН по Ростовской области объявил аукцион на установку ограждения за два миллиона рублей.