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Здание администрации Ростова отремонтируют за 22,6 млн руб

19 августа 2019, 14:11
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на ремонтно-реставрационные работы и «приспособление к современному использованию вестибюля» здания городской администрации было выделено 22,6 миллиона рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Соответствующий конкурс объявило Городское хозяйственное управление. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить ремонтные и реставрационные работы в вестибюле объекта культурного наследия федерального значения «Здание городской Думы, XIX века» в течение 90 дней с момента подписания контракта.

Денежные средства выделены из городского бюджета Ростова-на-Дону. Подрядчика определят 27 августа путем проведения аукциона.

Ранее стало известно, что следственный изолятор № 5 управления ФСИН по Ростовской области объявил аукцион на установку ограждения за два миллиона рублей.

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