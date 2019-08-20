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Большинство опрошенных жителей России не боятся замены работников-людей на роботов

20 августа 2019, 15:17
Фото: pixabay.com
Большая часть опрошенных ВЦИОМ респондентов не опасается замены работников-людей роботами.

Такого мнения придерживаются 78 процентов респондентов. Более того, 49 процентов опрошенных считают, что роботов нужно активно задействовать, особенно при изучении космоса. Об этом 20 августа сообщило агентство RNS.

Кроме того, 44 процента считают нужным использовать роботов в опасной промышленности, а 39 процентов - в работе по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. 34 процента видят потенциал робототехники в сфере медицины, а 27 процентов - в сельхоз отрасли.

Но 51 процент респондентов не согласен, что роботы скоро смогут заменить человеческий труд во многих сферах.

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