Большинство опрошенных жителей России не боятся замены работников-людей на роботов

Кроме того, 44 процента считают нужным использовать роботов в опасной промышленности, а 39 процентов - в работе по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. 34 процента видят потенциал робототехники в сфере медицины, а 27 процентов - в сельхоз отрасли.