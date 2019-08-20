Крупную партию нелегального товара в тайнике машины нашли таможенники в Донецке

Posted 20 августа 2019, 08:01
Published 20 августа 2019, 08:01
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Россиянин, пересекающий границу со стороны РФ, устроил тайники во внутренних полостях дверей, под задними сидениями, а также в личных вещах и в технологических нишах, расположенных под обшивкой в районе задних стоп-сигналов.
В тайниках находились губки для посуды, стельки для обуви, металлические винтовые крышки, точилки для ножей, терки для нарезки овощей, кипятильники, шариковые ручки, сумки для сменной обуви, тетради и прочие товары, всего 4,024 тысячи единиц.
Отмечается, что на гражданина России завели административное дело.
Напомним, сотрудники пропускного поста Донецк в Ростовской области нашли в бензобаке Volkswagen Passat 530 пачек сигарет.