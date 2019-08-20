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Posted 20 августа 2019, 08:01

Published 20 августа 2019, 08:01

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Крупную партию нелегального товара в тайнике машины нашли таможенники в Донецке

20 августа 2019, 08:01
В тайнике прибывшего на пост в Донецке Ростовской области автомобиля таможенники нашли более четырех тысяч единиц товаров народного потребления, сообщило Южное таможенное управление.

Россиянин, пересекающий границу со стороны РФ, устроил тайники во внутренних полостях дверей, под задними сидениями, а также в личных вещах и в технологических нишах, расположенных под обшивкой в районе задних стоп-сигналов.

В тайниках находились губки для посуды, стельки для обуви, металлические винтовые крышки, точилки для ножей, терки для нарезки овощей, кипятильники, шариковые ручки, сумки для сменной обуви, тетради и прочие товары, всего 4,024 тысячи единиц.

Отмечается, что на гражданина России завели административное дело.

Напомним, сотрудники пропускного поста Донецк в Ростовской области нашли в бензобаке Volkswagen Passat 530 пачек сигарет.

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