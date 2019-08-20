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Крысу обнаружили посетители одного из баров на Пушкинской в Ростове

20 августа 2019, 04:28
Фото: vk.com/rostovnadonu
Посетители бара «Шерлок» в Ростове-на-Дону обнаружили в заведении необычного работника — крысу, фотосообщение было опубликовано в соцсети.

Грызун появился в баре рядом с кладкой поленьев. Определить по снимку, домашняя ли это крыса, оказалось невозможным.

Впрочем, подписчикам популярного паблика грызун понравился. Кто-то даже предположил, что это герой известного мультфильма «Рататуй»: «Это же Реми, он там шеф-повар, всё нормально!». Другой ростовчанин вспомнил произведение Стивена Кинга «Зеленая миля» и предположил, что крыса — это Мистер Джинглс.

«Англия без крыс и чумы — это Диснейленд, а не Англия», — пошутил еще один подписчик. «Это антураж такой», — оставила комментарий одна из девушек. Другая написала: «Значит, ему там хорошо живётся, не мешайте ему хозяйничать».

Ранее жителю Ростова-на-Дону в городе удалось поймать ядовитого паука каракурта.

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