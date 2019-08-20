Крысу обнаружили посетители одного из баров на Пушкинской в Ростове

«Англия без крыс и чумы — это Диснейленд, а не Англия», — пошутил еще один подписчик. «Это антураж такой», — оставила комментарий одна из девушек. Другая написала: «Значит, ему там хорошо живётся, не мешайте ему хозяйничать».