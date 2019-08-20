Крысу обнаружили посетители одного из баров на Пушкинской в Ростове

Грызун появился в баре рядом с кладкой поленьев. Определить по снимку, домашняя ли это крыса, оказалось невозможным.
Впрочем, подписчикам популярного паблика грызун понравился. Кто-то даже предположил, что это герой известного мультфильма «Рататуй»: «Это же Реми, он там шеф-повар, всё нормально!». Другой ростовчанин вспомнил произведение Стивена Кинга «Зеленая миля» и предположил, что крыса — это Мистер Джинглс.
«Англия без крыс и чумы — это Диснейленд, а не Англия», — пошутил еще один подписчик. «Это антураж такой», — оставила комментарий одна из девушек. Другая написала: «Значит, ему там хорошо живётся, не мешайте ему хозяйничать».