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Мотоциклист врезался в отбойник и погиб возле «Ростов-Арены»

20 августа 2019, 08:58
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону вечером 19 августа мотоциклист погиб в результате столкновения с отбойником, сообщили очевидцы в соцсетях.

По свидетельствам очевидцев, водитель мотоцикла не справился с управлением при входе в поворот и влетел в отбойник. От удара мужчине оторвало правую руку выше локтя, из видимых повреждений очевидцы заметили перелом левой ноги и ребер.

Спасти 47-летнего мотоциклиста не удалось, он умер до приезда медиков.

Авария произошла на Левобережной, по направлению в сторону Аксая, около 1,3 километра от «Ростов-Арены» перед кольцом.

Ранее сообщалось о получившем серьезные травмы байкере, который пострадал в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

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#Новости#Происшествия
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