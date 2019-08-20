Мотоциклист врезался в отбойник и погиб возле «Ростов-Арены»

По свидетельствам очевидцев, водитель мотоцикла не справился с управлением при входе в поворот и влетел в отбойник. От удара мужчине оторвало правую руку выше локтя, из видимых повреждений очевидцы заметили перелом левой ноги и ребер.
Спасти 47-летнего мотоциклиста не удалось, он умер до приезда медиков.
Авария произошла на Левобережной, по направлению в сторону Аксая, около 1,3 километра от «Ростов-Арены» перед кольцом.
Ранее сообщалось о получившем серьезные травмы байкере, который пострадал в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.