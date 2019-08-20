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Около 47 тыс первоклассников придут в школы Ростовской области 1 сентября

20 августа 2019, 14:28
Фото: pixabay.com
В 2019 году за школьные парты в Ростовской области сядут порядка 47 тысяч первоклассников, сообщило региональное правительство.

При этом общее количество школьников в регионе увеличится по сравнению с предыдущим учебным годом на 7,5 тысячи человек и составит 420 тысяч учеников. Свои двери 1 сентября откроют почти 2,7 тысячи учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования.

В преддверии нового учебного года проводят ремонт в 39 образовательных организаций в 26 районах Ростовской области. На 17 объектах ремонтные работы завершат к 1 сентября, еще 12 школ и детских садов откроют после капремонта до конца 2019 года. Еще в шести школах ремонтные работы продолжат и в 2020 году.

Напомним, на 11% подорожала школьная форма в Ростове за год.

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