Около 47 тыс первоклассников придут в школы Ростовской области 1 сентября

При этом общее количество школьников в регионе увеличится по сравнению с предыдущим учебным годом на 7,5 тысячи человек и составит 420 тысяч учеников. Свои двери 1 сентября откроют почти 2,7 тысячи учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования.
В преддверии нового учебного года проводят ремонт в 39 образовательных организаций в 26 районах Ростовской области. На 17 объектах ремонтные работы завершат к 1 сентября, еще 12 школ и детских садов откроют после капремонта до конца 2019 года. Еще в шести школах ремонтные работы продолжат и в 2020 году.