Около 47 тыс первоклассников придут в школы Ростовской области 1 сентября

В преддверии нового учебного года проводят ремонт в 39 образовательных организаций в 26 районах Ростовской области. На 17 объектах ремонтные работы завершат к 1 сентября, еще 12 школ и детских садов откроют после капремонта до конца 2019 года. Еще в шести школах ремонтные работы продолжат и в 2020 году.