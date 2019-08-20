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Почти 50 фактов незаконного слива отходов в канализацию выявили в Ростове

20 августа 2019, 09:51
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону зафиксировали 49 фактов незаконного слива жидких бытовых отходов в систему канализации, сообщили в городской администрации.

При этом часто попадается одна и та же машина, которая незаконно сливает отходы. При этом нарушителей не останавливают ни уговоры, ни фотокамеры.

«В регионе появились семь пунктов для приема жидких отходов, но обычно они пустуют. Недобросовестные ассенизаторы в погоне за большей прибылью предпочитают сливать стоки в запрещенных местах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что этого перестает работать дорогое оборудование насосных станций. В самих стоках превышенное содержание моющих веществ и нефтепродуктов.

Вред наносится и городской системе канализации.

Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные слили отходы в Ростовское море, что привело к гибели рыбы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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