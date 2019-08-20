Почти 50 фактов незаконного слива отходов в канализацию выявили в Ростове

При этом часто попадается одна и та же машина, которая незаконно сливает отходы. При этом нарушителей не останавливают ни уговоры, ни фотокамеры.
«В регионе появились семь пунктов для приема жидких отходов, но обычно они пустуют. Недобросовестные ассенизаторы в погоне за большей прибылью предпочитают сливать стоки в запрещенных местах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что этого перестает работать дорогое оборудование насосных станций. В самих стоках превышенное содержание моющих веществ и нефтепродуктов.
Вред наносится и городской системе канализации.
Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные слили отходы в Ростовское море, что привело к гибели рыбы.