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Реконструкторы под Ростовом воссоздадут героический прорыв Советской армии

20 августа 2019, 10:44
Фото: donland.ru
В Неклиновском районе 25 августа состоится военно-исторический фестиваль, на котором воссоздадут героический прорыв Советской армии, сообщили в правительстве Ростовской области.

Участниками реконструкции «Бои на южном направлении — прорыв Миус-фронта» станут более 300 человек, которые приедут из 14 регионов страны. Также задействуют 12 единиц-макетов техники.

Отмечается, что для мероприятия построят полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений и полевой госпиталь. Также участники смогут сделать фото в историческом костюме.

Фестиваль состоится рядом с селом Самбек, он продлится с 13.00 мск до 17.00.

Ранее появилась информация, что на организацию музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ростове дополнительно выделили семь миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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