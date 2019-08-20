Реконструкторы под Ростовом воссоздадут героический прорыв Советской армии

Участниками реконструкции «Бои на южном направлении — прорыв Миус-фронта» станут более 300 человек, которые приедут из 14 регионов страны. Также задействуют 12 единиц-макетов техники.
Отмечается, что для мероприятия построят полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений и полевой госпиталь. Также участники смогут сделать фото в историческом костюме.
Фестиваль состоится рядом с селом Самбек, он продлится с 13.00 мск до 17.00.
Ранее появилась информация, что на организацию музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ростове дополнительно выделили семь миллионов рублей.