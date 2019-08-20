РОСДОРНИИ улучшит качество дорог в России

Как сообщает NewsNN.ru, все это время ОЦК будет контролировать процесс реформирования в отрасли. Такая работа станет важной частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В центре компетенции соберутся представители власти, а также эксперты и предприниматели. Их целью станет объединение усилий для внедрения новейших технологий, а также переподготовки специалистов и развития научно-технологической базы. Предварительно РОДСОДРНИИ проведет аудит внедрения на объектах новых технологий.
По словам генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, для эффективного развития в данном направлении необходимо создать единую базу достоверной информации о состоянии дорог в стране. Сегодня многие решения нашли лишь линейное применение и широкий обмен таким опытом практически отсутствует. И, если для научной среды в целом такая ситуация нормальна, то сейчас появились конкретные задачи и сроки их выполнения, добавил он. Необходимо централизовать систему поиска, сопровождения внедрения и мониторинга эффективности новых технологий в дорожном хозяйстве. Институт как раз планирует взять на себя решение подобных задач, рассказал Варятченко.
Планируется к 2024 году перевести все процессы, связанные с прокладыванием и эксплуатацией дорог, на систему госконтрактов жизненного цикла. Их будет не меньше 70% от общего числа. Таким образом, различные виды работ будут объединять в один контракт, а их оценка учтет конечную стоимость содержания объектов. В эту сумму включат затраты на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог, что позволит учитывать применение различных инноваций.
Технической базой проекта станет диагностическая лаборатория, а также единый банк данных. Планируется открыть 20 мобильных лабораторий, пять комплексов лазерного сканирования и семь диагностических комплексов.