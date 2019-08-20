РОСДОРНИИ улучшит качество дорог в России

По словам генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, для эффективного развития в данном направлении необходимо создать единую базу достоверной информации о состоянии дорог в стране. Сегодня многие решения нашли лишь линейное применение и широкий обмен таким опытом практически отсутствует. И, если для научной среды в целом такая ситуация нормальна, то сейчас появились конкретные задачи и сроки их выполнения, добавил он. Необходимо централизовать систему поиска, сопровождения внедрения и мониторинга эффективности новых технологий в дорожном хозяйстве. Институт как раз планирует взять на себя решение подобных задач, рассказал Варятченко.