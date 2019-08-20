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Стали известны имена новых глав районов в Ростове

20 августа 2019, 20:01
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону назначили руководителей администраций Кировского, Ленинского и Советского районов, сообщили в мэрии.

Наталия Симаченко будет руководить Кировским районом, она родилась в 1970 году. Она является кандидатом психологических наук.

Стаж Симаченко начался в 1992 году в Одессе, где она устроилась учителем физики. В 2008 году она возглавила гимназию в донской столице.

Владимир Островский возглавил администрацию Ленинского района. Госслужащий окончил академию по специальности «Политология», он начал работать менеджером в строительной компании.

Советский район возглавил Павел Исаков, который родился в 1980 году в Ростове. По образованию он является маркетологом. С 2016 года он был замглавы администрации Первомайского района.

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