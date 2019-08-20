Стали известны имена новых глав районов в Ростове

Наталия Симаченко будет руководить Кировским районом, она родилась в 1970 году. Она является кандидатом психологических наук.
Стаж Симаченко начался в 1992 году в Одессе, где она устроилась учителем физики. В 2008 году она возглавила гимназию в донской столице.
Владимир Островский возглавил администрацию Ленинского района. Госслужащий окончил академию по специальности «Политология», он начал работать менеджером в строительной компании.
Советский район возглавил Павел Исаков, который родился в 1980 году в Ростове. По образованию он является маркетологом. С 2016 года он был замглавы администрации Первомайского района.