В последние дни лета на нескольких улицах в Ростове планируется отключение света

Так, отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ по техобслуживанию оборудования трансформаторных подстанций и электрических сетей. В четверг, 22 августа, с 8.00 до 17.00 планируется отключение света по адресам - Еременко,100/70, Еляна,68; пр. М. Жукова,23,23/1.
В домах на улице Солженицына, а также на Еременко, 106 отключение электричества планируется 23 августа.
Также с 9.00 до 17.00 26 августа электроэнергии не будет проспекте М.Жукова 25,5/1 и улице Еременко 96/1, 98.
Жители домов по улице Солженицына, 21 и Еременко, 106 останутся без света во вторник, 27 августа, а в среду будут обесточены дома Еременко, 94, 96, 96/1, 98, 90/27, 92, 94 и проспект М.Жукова, 27\1, 29 августа - дома на Еременко, 90/27 и проспекте М.Жукова 25, 27/1.
ДНТ "Любушкино" и улица Мачтовая будут обесточены 30 августа.
Напомним, что в начале недели в Ростове-на-Дону отключения света затронули проспект Ленина и улицу Белорусскую.