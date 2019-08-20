В последние дни лета на нескольких улицах в Ростове планируется отключение света

Жители домов по улице Солженицына, 21 и Еременко, 106 останутся без света во вторник, 27 августа, а в среду будут обесточены дома Еременко, 94, 96, 96/1, 98, 90/27, 92, 94 и проспект М.Жукова, 27\1, 29 августа - дома на Еременко, 90/27 и проспекте М.Жукова 25, 27/1.