rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В последние дни лета на нескольких улицах в Ростове планируется отключение света

20 августа 2019, 20:05
Фото: pixabay.com
До конца августа в Ростове-на-Дону на нескольких улицах планируется отключение электричества, говорится в сообщении МКП "Ростгорсвет".

Так, отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ по техобслуживанию оборудования трансформаторных подстанций и электрических сетей. В четверг, 22 августа, с 8.00 до 17.00 планируется отключение света по адресам - Еременко,100/70, Еляна,68; пр. М. Жукова,23,23/1.

В домах на улице Солженицына, а также на Еременко, 106 отключение электричества планируется 23 августа.

Также с 9.00 до 17.00 26 августа электроэнергии не будет проспекте М.Жукова 25,5/1 и улице Еременко 96/1, 98.

Жители домов по улице Солженицына, 21 и Еременко, 106 останутся без света во вторник, 27 августа, а в среду будут обесточены дома Еременко, 94, 96, 96/1, 98, 90/27, 92, 94 и проспект М.Жукова, 27\1, 29 августа - дома на Еременко, 90/27 и проспекте М.Жукова 25, 27/1.

ДНТ "Любушкино" и улица Мачтовая будут обесточены 30 августа.

Напомним, что в начале недели в Ростове-на-Дону отключения света затронули проспект Ленина и улицу Белорусскую.

Материалы по теме
Десятки улиц в Ростове останутся без света на следующей неделеБелорусская и Ленина останутся без света в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28