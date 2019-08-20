В Ростове появятся 20 центров по обучению родителей воспитанию детей

В городе существует служба психолого-педагогической помощи детям. Также в советское время были созданы центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Отмечается, что учреждения продолжат работу, но в крайне стесненных условиях. Профильные кабинеты из-за этого работают как многофункциональные.
В результате было принято решение в 2020 году создать на базе 20 образовательных учреждений консультационные центры. В данный момент в городе специализированную психолого-педагогическую помощь получают более пяти тысяч детей-инвалидов.
Ранее появилась информация, что свыше тысячи детей-сирот в Ростовской области получат квартиры в 2019 году.