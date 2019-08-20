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В Таганроге снимают военный фильм «Черное море»

20 августа 2019, 15:45
Фото: pxhere.com
Фильм с рабочим названием «Чёрное море» снимают в настоящий момент в Таганроге Ростовской области, рассказал RostovGazeta один из актеров из массовки.

Фильм о военных событиях в Новороссийске решил снимать режиссёр Сергей Щербин в Таганроге.

Главные роли исполняют в кино с рабочим названием «Чёрное море»: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий Цурило, Евгений Миллер.

В фильме покажут военные события, которые происходили в Новороссийске.

«Некоторых актёров для массовки пригласили из Ростова. Это ребята из спортивных секций, обладающие внушительными внешними данными», - рассказал ростовчанин, один из актёров «Черного моря».

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