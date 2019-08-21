rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 600 капсул пытался перекинуть на территорию колонии в Ростове местный житель

21 августа 2019, 07:20
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону возле исправительной колонии № 2 задержали перебросчика, сообщило региональное ГУФСИН.

У мужчины изъяли два свертка с 635 таблетками и капсулами и три флакона с жидкостью, которые он намеревался перекинуть на режимную территорию.

Задержанного вместе с изъятыми веществами передали полиции, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее сотрудники исправительной колонии № 14 в Новочеркасске задержали мужчину, намеревавшегося перебросить на режимную территорию три свертка с мобильными телефонами.

Материалы по теме
Перебросчика с большой партией мобильников задержали в Каменске-ШахтинскомПеребросчиков с крупной партией наркотиков задержали возле колонии в Ростове
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28