Более 600 капсул пытался перекинуть на территорию колонии в Ростове местный житель

У мужчины изъяли два свертка с 635 таблетками и капсулами и три флакона с жидкостью, которые он намеревался перекинуть на режимную территорию.
Задержанного вместе с изъятыми веществами передали полиции, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Ранее сотрудники исправительной колонии № 14 в Новочеркасске задержали мужчину, намеревавшегося перебросить на режимную территорию три свертка с мобильными телефонами.