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Десятки домов в Ростове останутся без света в четверг

21 августа 2019, 13:25
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в четверг на нескольких улицах города отключат электроснабжение, сообщили в «Донэнерго».

Света не будет на улицах Локомотивная, Катаева, Черепахина, Народного Ополчения, Варфоломеева, в переулках Пешеходный и Приволжский. Также ограничения введут на улице Выездная, в переулках Актюбинский, Гаевский, Полтавский, Лебединский.

Кроме того, в этот день обесточат улицы Пушкинская, Красноармейская, Белорусская, переулки Уральский, Обский, Ухтомский, проспект Чехова. Без света останутся садовые товарищества «Победа», «Югтехмонтаж», «Гамма труд», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Агропром», «Колос», «Ростсельмашевец», «Космос», «Афганец», «Орбита».

Ранее стало известно, что ростовчане задолжали за потребленную электроэнергию более 330 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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