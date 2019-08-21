Десятки домов в Ростове останутся без света в четверг

Света не будет на улицах Локомотивная, Катаева, Черепахина, Народного Ополчения, Варфоломеева, в переулках Пешеходный и Приволжский. Также ограничения введут на улице Выездная, в переулках Актюбинский, Гаевский, Полтавский, Лебединский.