Иркутская чиновница считает фальшивой запись со словами о быдле

Так, пишет газета “Известия”, по словам Алашкевич, во время паводка она не раз приезжала в регионы, пострадавшие от стихийного бедствия, а с двадцатого августа у нее начался отпуск.
На записи женщина, согласно предварительной версии Алашкевич, оскорбляет пострадавших и акцентирует внимание на условиях временных центров, которые, по ее словам, гораздо лучше, чем “в их хлеву”.
Отмечается, что по факту произошедшего губернатором Иркутской области Сергеем Левченко инициирована проверка. Сама Алашкевич никаких комментариев не дает. Однако, результаты независимой проверки подтвердили, что на записи звучит голос чиновницы.