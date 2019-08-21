О жаре до 40 градусов предупредили жителей Ростовской области

Во второй половине дня 22 августа и в течение 23 августа в отдельных районах области прогнозируется повышение температуры воздуха. В южных и восточных районах региона воздух прогреется до +40 С.
Жителей области просят соблюдать правила безопасности и не выходить на улицу в особо жаркие часы, пить больше обычной воды и одеваться в одежду светлых оттенков.
Напомним, кратковременные дожди пообещали в конце рабочей недели в отдельных районах Ростовской области. Ранее из-за жары под 40 градусов объявили экстренное предупреждение в Краснодарском крае.