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О жаре до 40 градусов предупредили жителей Ростовской области

21 августа 2019, 06:47
Фото: pixabay.com
Об увеличении температуры воздуха до +40 С предупредило жителей Ростовской области региональное ГУ МЧС.

Во второй половине дня 22 августа и в течение 23 августа в отдельных районах области прогнозируется повышение температуры воздуха. В южных и восточных районах региона воздух прогреется до +40 С.

Жителей области просят соблюдать правила безопасности и не выходить на улицу в особо жаркие часы, пить больше обычной воды и одеваться в одежду светлых оттенков.

Напомним, кратковременные дожди пообещали в конце рабочей недели в отдельных районах Ростовской области. Ранее из-за жары под 40 градусов объявили экстренное предупреждение в Краснодарском крае.

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