Почти на два месяца ограничат движение трамваев в Новочеркасске

Posted 21 августа 2019, 10:51
Published 21 августа 2019, 10:51
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Так, ограничения коснутся трамвая № 1, следующего по маршруту с выездом и приездом на улицу генерала Лебедя с заходом на ООО ПК «НЭВЗ», маршрута № 2 генерала Лебедя — трамвайное депо — генерала Лебедя и маршрута № 3 генерала Лебедя — фирма «эскорт» — генерала Лебедя.
Кроме того, ограничения будут действовать для кольцевого маршрута «Новоселовский разъезд — Новоселовский разъезд».
Отмечается, что неудобства связаны с проведением работ по капитальному ремонту участков трамвайных путей и контактной сети по маршруту № 2.
Напомним, в Ростове временно изменили схему движения два трамвайных маршрута.