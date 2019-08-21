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Posted 21 августа 2019, 10:51

Published 21 августа 2019, 10:51

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Почти на два месяца ограничат движение трамваев в Новочеркасске

21 августа 2019, 10:51
В Новочеркасске с 22 августа по 10 октября 2019 года ограничат движение нескольких маршрутов трамваев, сообщила городская администрация.

Так, ограничения коснутся трамвая № 1, следующего по маршруту с выездом и приездом на улицу генерала Лебедя с заходом на ООО ПК «НЭВЗ», маршрута № 2 генерала Лебедя — трамвайное депо — генерала Лебедя и маршрута № 3 генерала Лебедя — фирма «эскорт» — генерала Лебедя.

Кроме того, ограничения будут действовать для кольцевого маршрута «Новоселовский разъезд — Новоселовский разъезд».

Отмечается, что неудобства связаны с проведением работ по капитальному ремонту участков трамвайных путей и контактной сети по маршруту № 2.

Напомним, в Ростове временно изменили схему движения два трамвайных маршрута.

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