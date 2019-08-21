Реальный срок получил житель Шахт за избиение своих детей и угрозу убийством жене

Мужчина в период с конца февраля 2017 года по февраль 2019 года постоянно пил и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил своих несовершеннолетних сыновей, оскорблял их нецензурной бранью. Таким образом, злоумышленник вызывал у детей чувство страха, тревоги и собственной неполноценности.