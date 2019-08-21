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Реальный срок получил житель Шахт за избиение своих детей и угрозу убийством жене

21 августа 2019, 07:15
Фото: pixabay.com
На один год и три месяца лишения свободы осудили жителя Шахт за избиение своих малолетних детей и угрозу убийством супруге, сообщила прокуратура Ростовской области.

Мужчина в период с конца февраля 2017 года по февраль 2019 года постоянно пил и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил своих несовершеннолетних сыновей, оскорблял их нецензурной бранью. Таким образом, злоумышленник вызывал у детей чувство страха, тревоги и собственной неполноценности.

Кроме того, мужчина бил свою жену и угрожал ей убийством, размахивая ножом на глазах собственных несовершеннолетних детей.

Отмечается, что он полностью признал свою вину, отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

Напомним, жителя Волгодонска осудили на 12 лет лишения свободы за изнасилование двоих детей.

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#Новости#Происшествия
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