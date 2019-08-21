Торговая война Китая и США может повлечь за собой рецессию в мировой экономике

Возможная рецессия спровоцировала массовые распродажи на всех рынках. При этом чаще всего инвесторы скупали защитные активы — золото, серебро, швейцарские франки и йены.
Однако текущая неделя также может стать богатой на события. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в форте Брегансон обсудили двустороннее сотрудничество накануне встречи стран G7. Официальная часть продлилась 2,5 часа. Президенты России и Франции обсудили основные вопросы двухсторонней повестки и ряд международных тем, в том числе отношение ЕС к «Северному потоку-2».
Тем временем впервые за последние 12 лет инвертировалась кривая доходностей КО США на фоне опасений инвесторов по поводу того, что крупнейшая экономика мира может погрузиться в рецессию в ближайшие несколько лет.
При этом показатель роста китайской промышленности оказался ниже 17–летнего минимума. Это является еще одним доказательством того, какой серьезный урон наносит экономике Поднебесной торговая война с США.
В Европе отмечается падение прибыли второй квартал подряд. Статистика из Германии указывает на то, что экономика страны пребывала в рецессии во втором квартале. Это усиливает опасения по поводу макроэкономического и корпоративного благополучия региона.
Снижение акций банковского сектора до самых низких уровней с 2012 г. на пике долгового кризиса еврозоны также говорит об усилении напряженности в блоке. Вероятно инвесторы будут продолжать осторожную политику в работе с бумагами пострадавшего сектора.
Все это может стать стимулом для США и Китая для поиска выхода из затянувшегося кризиса в отношениях. Трамп отложил угрозы о повышении пошлин на отдельные китайские товары до середины декабря, однако китайская сторона не пошла ни на какие уступки. Временная генеральная лицензия, выданная Huawei в мае этого года, может быть продлена еще на 90 дней.
При этом президент США и Белый дом опровергают информацию о неустойчивости экономического роста. Трамп заявил, что не видит в рецессии никакого риска и уверен, что торговая война с Китаем не принесет никакого ущерба экономике его страны.
Ожидается, что 21 августа будет опубликован протокол нашумевшего июльского заседания ФРС — инвесторы ожидают узнать подробности хода дискуссии, которая привела к самым низким ставкам по десятилетним облигациям. это документ может сказаться на волатильности на рынках, которые лихорадит от американо-китайской торговой войны.
Что касается российского рынка акций, он начал неделю на оптимистической ноте. Восстановление цен на нефть может поддержать акции российских нефтедобывающих компаний. А встреча Путина и Макрона стала важным катализатором для бумаг Газпрома. Акции технологических компаний могут расти на фоне ралли акций американских компаний технологического сектора в минувшую пятницу. Не исключается возможность дальнейшего снижения акций сталелитейных компаний на фоне дальнейшего снижения цен на железную руду.