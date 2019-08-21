Торговая война Китая и США может повлечь за собой рецессию в мировой экономике

Все это может стать стимулом для США и Китая для поиска выхода из затянувшегося кризиса в отношениях. Трамп отложил угрозы о повышении пошлин на отдельные китайские товары до середины декабря, однако китайская сторона не пошла ни на какие уступки. Временная генеральная лицензия, выданная Huawei в мае этого года, может быть продлена еще на 90 дней.