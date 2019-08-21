Три дня ростовчанин вывозил полный КамАЗ строительных отходов в балку в Аксае

«Строительный мусор тремя большими кучами лежал на земле, то есть он привозил отходы сюда, как раз три дня подряд. Мы зафиксировали сброс отходов на почву на видео, также стоит сказать, что нарушитель перевозил сыпучие отходы без полога, ну и, конечно же, без лицензии. Кто собственник и каков будет размер административных выплат — еще предстоит выяснить. Но мы предпримем все меры, чтобы нарушитель был наказан», — прокомментировал Роман Федченко.