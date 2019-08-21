Три дня ростовчанин вывозил полный КамАЗ строительных отходов в балку в Аксае

Материалы, необходимые для привлечения нарушителя к административной ответственности уже переданы в соответствующие контрольно-надзорные органы.
Впервые сотрудники экоконтроля приметили нарушителя в понедельник, 19 августа, тогда они заметили, как на ул. Горького, рядом с павильоном, в котором проводятся ремонтные работы, строительными отходами загружали КамАЗ. С 17.00 до 20.30 сотрудники ожидали, когда КамАЗ уедет сбрасывать мусор, чтобы понять, не нарушается ли закон.Но в этот вечер водитель так никуда и не уехал.
Уже утром, в 6 утра 20 августа, сотрудники управления обнаружил возле павильона пустой КамАЗ.
«Очевидно, что отходы куда-то ночью все же отвезли. Мы решили, что в этот раз — будем ждать до победного», — прокомментировал руководитель управления экоконтроля Роман Федченко.
В эту ночь, а именно в 21.30, вышел водитель, сел в КамАЗ и поехал в неизвестном направлении. Один из сотрудников экоконтроля следил за нарушителем до Шолохова, где эстафету в слежке перехватил другой сотрудник.
В итоге, водитель КамАЗа не догадался, что за ним следят, и приехал в балку в Аксайском районе, где без колебаний сбросил отходы прямо на почву.
«Строительный мусор тремя большими кучами лежал на земле, то есть он привозил отходы сюда, как раз три дня подряд. Мы зафиксировали сброс отходов на почву на видео, также стоит сказать, что нарушитель перевозил сыпучие отходы без полога, ну и, конечно же, без лицензии. Кто собственник и каков будет размер административных выплат — еще предстоит выяснить. Но мы предпримем все меры, чтобы нарушитель был наказан», — прокомментировал Роман Федченко.