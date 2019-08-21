Украинский политик пригрозил Ростовской области санкциями

Политик уточнил, что все паспорта, которые получают жители Донецкой и Луганской народных республик в Ростове, будут автоматически считаться недействительными на территории Евросоюза. При этом, как заявил украинский политик, совершенно не важно, будет это паспорт жителя Донбасса или Ростовской области, все они попадут под санкции.
По словам политика, страны Евросоюза по просьбе Киева будут считать недействительными все российские паспорта, выданные в отделениях, в которых документ получают жители ЛНР и ДНР.
Напомним, более 60 тысяч жителей Донбасса обратились в Ростовскую область по вопросу получения российского паспорта. Ранее президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России жителям ДНР, ЛНР, Луганской и Донецкой областей Украины.