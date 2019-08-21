Украинский политик пригрозил Ростовской области санкциями

Политик уточнил, что все паспорта, которые получают жители Донецкой и Луганской народных республик в Ростове, будут автоматически считаться недействительными на территории Евросоюза. При этом, как заявил украинский политик, совершенно не важно, будет это паспорт жителя Донбасса или Ростовской области, все они попадут под санкции.