rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Украинский политик пригрозил Ростовской области санкциями

21 августа 2019, 09:23
Фото: pixabay.com
Украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука пообещал Ростовской области введение санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса, передает телеканал ATR.

Политик уточнил, что все паспорта, которые получают жители Донецкой и Луганской народных республик в Ростове, будут автоматически считаться недействительными на территории Евросоюза. При этом, как заявил украинский политик, совершенно не важно, будет это паспорт жителя Донбасса или Ростовской области, все они попадут под санкции.

По словам политика, страны Евросоюза по просьбе Киева будут считать недействительными все российские паспорта, выданные в отделениях, в которых документ получают жители ЛНР и ДНР.

Напомним, более 60 тысяч жителей Донбасса обратились в Ростовскую область по вопросу получения российского паспорта. Ранее президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России жителям ДНР, ЛНР, Луганской и Донецкой областей Украины.

Материалы по теме
Евросоюз примет единое руководство по предоставляемым жителям Донбасса паспортам РФЕС не собирается признавать российские паспорта у жителей ДонбассаПочти 10 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в Ростовской области
#Новости#Политика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28