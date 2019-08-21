Введенный из-за больных попугаев карантин по орнитозу отменили в Ростове

Карантин ввели в июле 2019 года из-за заболевших попугаев, двух волнистых и одного корелла, проживающих в частном доме по улице Лакомова.
За время карантина в районе провели мероприятия по уничтожению заболевания и предотвращению распространения, после чего обстановку признали благополучной.
Орнитоз попугаев является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний, для предотвращения заражения ветеринары рекомендуют покупать птиц только в санкционированных местах и проверять у продавца наличие ветеринарных документов.