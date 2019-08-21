rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Введенный из-за больных попугаев карантин по орнитозу отменили в Ростове

21 августа 2019, 12:56
Фото: uprvetro.donland.ru
В Первомайском районе Ростова-на-Дону отменили карантин по орнитозу, сообщило региональное управление ветеринарии.

Карантин ввели в июле 2019 года из-за заболевших попугаев, двух волнистых и одного корелла, проживающих в частном доме по улице Лакомова.

За время карантина в районе провели мероприятия по уничтожению заболевания и предотвращению распространения, после чего обстановку признали благополучной.

Орнитоз попугаев является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний, для предотвращения заражения ветеринары рекомендуют покупать птиц только в санкционированных местах и проверять у продавца наличие ветеринарных документов.

Ранее в Ростовской области отменили пятимесячный карантин по брадзоту овец.

Материалы по теме
Карантин по птичьему гриппу отменили в Усть-Донецком районе Ростовской областиКарантин по орнитозу ввели в Ростове из-за заболевших попугаевКарантин по бруцеллезу сняли в Сальском районе Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28