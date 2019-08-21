Жителя Аксая задержали за убийство табуретом племянника 15-летней давности

В ночь на 2 января 2004 года 42-летний мужчина поссорился с 25-летним племянником и несколько раз ударил его табуретом по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Отмечается, что пострадавший скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать 20 августа 2019 года.
Оказалось, что долгое время фигурант скрывался за пределами Ростовской области. В данный момент проходят следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.