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Жителя Аксая задержали за убийство табуретом племянника 15-летней давности

21 августа 2019, 19:38
Фото: pixabay.com
В Аксае задержали местного жителя, который в 2004 году убил своего племянника, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В ночь на 2 января 2004 года 42-летний мужчина поссорился с 25-летним племянником и несколько раз ударил его табуретом по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Отмечается, что пострадавший скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать 20 августа 2019 года.

Оказалось, что долгое время фигурант скрывался за пределами Ростовской области. В данный момент проходят следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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