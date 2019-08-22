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Добыча угля в Ростовской области увеличилась почти на четверть

22 августа 2019, 08:20
Фото: donland.ru
На 22,3% выросли объемы добытого угля в Ростовской области с начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщило региональное правительство.

За указанный период в области добыли 3,4 миллиона тонн угля, увеличение добычи стало возможно за счет появления у региональных угледобывающих компаний высокопроизводительного горношахтного оборудования.

В Ростовской области расположены залежи высококачественного антрацита, который считается одним из лучших в мире и относится к суперантрацитам. В настоящее время шахты региона обеспечивают углем не только Ростовскую область, но и весь юг страны. При этом на экспорт из области ежегодно отправляют более 2,5 миллиона тонн высококачественного угля.

Напомним, за 2018 год добыча полезных ископаемых в Ростовской области снизилась на 10,3%.

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