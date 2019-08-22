Добыча угля в Ростовской области увеличилась почти на четверть

В Ростовской области расположены залежи высококачественного антрацита, который считается одним из лучших в мире и относится к суперантрацитам. В настоящее время шахты региона обеспечивают углем не только Ростовскую область, но и весь юг страны. При этом на экспорт из области ежегодно отправляют более 2,5 миллиона тонн высококачественного угля.