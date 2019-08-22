Добыча угля в Ростовской области увеличилась почти на четверть

За указанный период в области добыли 3,4 миллиона тонн угля, увеличение добычи стало возможно за счет появления у региональных угледобывающих компаний высокопроизводительного горношахтного оборудования.
В Ростовской области расположены залежи высококачественного антрацита, который считается одним из лучших в мире и относится к суперантрацитам. В настоящее время шахты региона обеспечивают углем не только Ростовскую область, но и весь юг страны. При этом на экспорт из области ежегодно отправляют более 2,5 миллиона тонн высококачественного угля.