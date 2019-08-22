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ГК «Ростов-Дон» обыграл словенский клуб «Крим»

22 августа 2019, 05:14
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче против команды «Крим» со счетом 32:29, сообщается на сайте ростовского клуба.

Это был товарищеский матч, который состоялся в столице Словении. Принять участие в нем не смогла Милана Таженова, так как получила травму на тренировке.

В первом периоде игра шла мяч в мяч, но ростовчанки большую часть времени были в роли догоняющих. На 16-й минуте «Ростов-Дон» впервые вырвался вперед.

Первая половина матча завершилась со счетом 16:18 в пользу «Крима». Догнать соперниц ростовчанки смогли только на 39-й минуте.

Концовку игры «Ростов-Дон» держал под контролем, что и привело к победе. Вечером в четверг ростовчанки вылетят домой.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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