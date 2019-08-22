ГК «Ростов-Дон» обыграл словенский клуб «Крим»

Это был товарищеский матч, который состоялся в столице Словении. Принять участие в нем не смогла Милана Таженова, так как получила травму на тренировке.
В первом периоде игра шла мяч в мяч, но ростовчанки большую часть времени были в роли догоняющих. На 16-й минуте «Ростов-Дон» впервые вырвался вперед.
Первая половина матча завершилась со счетом 16:18 в пользу «Крима». Догнать соперниц ростовчанки смогли только на 39-й минуте.
Концовку игры «Ростов-Дон» держал под контролем, что и привело к победе. Вечером в четверг ростовчанки вылетят домой.