Молочная ферма не защищала территорию от животных в Ростовской области

Ферма принадлежит индивидуальному предпринимателю. Проверка показала, что территория не озеленена и не огорожена изгородью.
"На территорию могли бесконтрольно проникать животные и люди. Кроме того, здесь не было навозохранилища", - сказано в сообщении.
Отмечается, что персоналу не выдали спецодежду и обувь. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.
Также от бизнесмена потребовали устранить недочеты.
Ранее в Ростовской области задержали крупные партии молочной и мясной продукции, которые незаконно пытались доставить на Украину.