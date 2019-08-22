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Молочная ферма не защищала территорию от животных в Ростовской области

22 августа 2019, 11:23
Фото: pixabay.com
В Ростовской области выявили несколько нарушений во время проверки работы молочно-товарной фермы, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Ферма принадлежит индивидуальному предпринимателю. Проверка показала, что территория не озеленена и не огорожена изгородью.

"На территорию могли бесконтрольно проникать животные и люди. Кроме того, здесь не было навозохранилища", - сказано в сообщении.

Отмечается, что персоналу не выдали спецодежду и обувь. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.

Также от бизнесмена потребовали устранить недочеты.

Ранее в Ростовской области задержали крупные партии молочной и мясной продукции, которые незаконно пытались доставить на Украину.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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