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Муниципалитеты в Ростовской области получили 10 библиобусов за 22 млн руб

22 августа 2019, 12:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области населенным пунктам передали 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания, сообщили в правительстве региона.

Новые библиобусы, на которые потратили 22 миллиона рублей, будут курсировать по территориям сразу нескольких районов. В том числе Багаевского, Верхнедонского, Веселовского, Егорлыкского, Каменского, Красносулинского.

Отмечается, что транспорт направят в отдаленные территории, где нет библиотек. Библиобус — это библиотечный центр, в котором есть книги и доступ к Интернету.

В 2017 году в регионе купили семь подобных комплексов, в 2018 году — десять. В следующем году закупят еще 10 единиц транспорта.

Ранее появилась информация, что в регионе потратят более 22 миллионов рублей на закупку автобусов.

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