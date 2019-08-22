Муниципалитеты в Ростовской области получили 10 библиобусов за 22 млн руб

Новые библиобусы, на которые потратили 22 миллиона рублей, будут курсировать по территориям сразу нескольких районов. В том числе Багаевского, Верхнедонского, Веселовского, Егорлыкского, Каменского, Красносулинского.
Отмечается, что транспорт направят в отдаленные территории, где нет библиотек. Библиобус — это библиотечный центр, в котором есть книги и доступ к Интернету.
В 2017 году в регионе купили семь подобных комплексов, в 2018 году — десять. В следующем году закупят еще 10 единиц транспорта.
Ранее появилась информация, что в регионе потратят более 22 миллионов рублей на закупку автобусов.