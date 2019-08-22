rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По поручению Медведева Минтруд рассматривает вопрос о сокращении рабочей недели

22 августа 2019, 16:27
Фото: kremlin.ru
До конца сентября Министерство труда и соцзащиты обязано предоставить Правительству свою точку зрения о перспективах сокращения рабочей недели на один день.

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил в Минтруд перечень поручений, по каждым из которых будет дана своя позиция ведомства. Чиновники должны в ближайший месяц рассмотреть проблематику вопроса о введении четырехдневной рабочей недели. Инициаторами ее сокращения ранее выступили независимые профсоюзы России, передает RT.

Министерству предстоит спрогнозировать возможные последствия «четырехдневки» для производительности труда, социальной сферы и экономики страны в целом. Упоминалось также, что аналитика будет проводится совместно с Союзом промышленников и предпринимателей, с непосредственным участием инициаторов предложения.

Ранее сообщалось, что на более высоком уровне в Кремле тема сокращения пятидневной рабочей недели не обсуждалась.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28