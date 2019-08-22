По поручению Медведева Минтруд рассматривает вопрос о сокращении рабочей недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил в Минтруд перечень поручений, по каждым из которых будет дана своя позиция ведомства. Чиновники должны в ближайший месяц рассмотреть проблематику вопроса о введении четырехдневной рабочей недели. Инициаторами ее сокращения ранее выступили независимые профсоюзы России, передает RT.
Министерству предстоит спрогнозировать возможные последствия «четырехдневки» для производительности труда, социальной сферы и экономики страны в целом. Упоминалось также, что аналитика будет проводится совместно с Союзом промышленников и предпринимателей, с непосредственным участием инициаторов предложения.
Ранее сообщалось, что на более высоком уровне в Кремле тема сокращения пятидневной рабочей недели не обсуждалась.