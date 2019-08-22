Ростовчанин поймал рыбу весом 14 кг

«Улов с верховьев Дона. Белый амур аж на 14 килограммов», — написал автор публикации. Он добавил фото, на котором показал большую рыбу.
Многие пользователи в комментариях не поверили, что рыба действительно весит 14 килограммов. «Ты еще назад на километр убеги и скажи, что это белый кит. Это развод, в рыбе 5 килограммов максимум, он ее на вытянутых руках держит, поэтому она кажется большой», — написал один из пользователей.
Другие рыбаки начали спорить, утверждая, что в рыбе точно 14 килограммов. «Я ловил таких рыб и вес знаю. Так что это не фейк», — прозвучало в комментариях.
Некоторые пошутили и спросили, сколько весит корова, которая также оказалась на фото.