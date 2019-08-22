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Ростовчанин поймал рыбу весом 14 кг

22 августа 2019, 05:45
Фото: vk.com/rostovnadonu
Житель Ростовской области во время рыбалки смог выловить огромного амура, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из местных групп.

«Улов с верховьев Дона. Белый амур аж на 14 килограммов», — написал автор публикации. Он добавил фото, на котором показал большую рыбу.

Многие пользователи в комментариях не поверили, что рыба действительно весит 14 килограммов. «Ты еще назад на километр убеги и скажи, что это белый кит. Это развод, в рыбе 5 килограммов максимум, он ее на вытянутых руках держит, поэтому она кажется большой», — написал один из пользователей.

Другие рыбаки начали спорить, утверждая, что в рыбе точно 14 килограммов. «Я ловил таких рыб и вес знаю. Так что это не фейк», — прозвучало в комментариях.

Некоторые пошутили и спросили, сколько весит корова, которая также оказалась на фото.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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