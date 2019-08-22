Ростовчанин поймал рыбу весом 14 кг

Многие пользователи в комментариях не поверили, что рыба действительно весит 14 килограммов. «Ты еще назад на километр убеги и скажи, что это белый кит. Это развод, в рыбе 5 килограммов максимум, он ее на вытянутых руках держит, поэтому она кажется большой», — написал один из пользователей.