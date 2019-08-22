rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна программа визита патриарха Кирилла в Ростов

22 августа 2019, 20:01
Фото: kremlin.ru
Патриарх Кирилл во время своего визита в Ростов-на-Дону проведет крестный ход, сообщил пресс-секретарь ростовской епархии Игорь Петровский в эфире одного из каналов.

Патриарх приедет в город 27 октября, основной целью станет освящение Кафедрального собора. Его возвели в 1766 году и в данный момент завершаются работы по реставрации.

Петровский рассказал, что сам процесс начнется в 08.00 мск, но патриарх сможет присоединиться через час. После этого по центру города запланирован крестный ход. По каким именно улицам он пройдет, информации нет.

До этого от диакона Андрея Кураева в социальных сетях появилась информация, что всего на визит патриарха потратят свыше 10 миллионов рублей.

Материалы по теме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Ростов в октябреНеделя Ростова: подорожание проезда, 11 млн на патриарха, некачественные продуктыПатриарх Кирилл возглавит крестный ход во время визита в Ростов
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28