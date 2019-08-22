Стала известна программа визита патриарха Кирилла в Ростов

Патриарх приедет в город 27 октября, основной целью станет освящение Кафедрального собора. Его возвели в 1766 году и в данный момент завершаются работы по реставрации.
Петровский рассказал, что сам процесс начнется в 08.00 мск, но патриарх сможет присоединиться через час. После этого по центру города запланирован крестный ход. По каким именно улицам он пройдет, информации нет.
До этого от диакона Андрея Кураева в социальных сетях появилась информация, что всего на визит патриарха потратят свыше 10 миллионов рублей.