Углероды в аккумуляторах предложили заменить на стебли борщевика

Выяснилось, что ёмкость обработанных частей растения не уступает по уровню ёмкости активных углеродов, сообщает телеканал «360».
Именно этот материал используется в производстве батареек сегодня. Ученые предположили, что похожих свойств можно добиться и с помощью обработки ядовитого растения. При этом качество работы аккумуляторов не снизится.
Для получения необходимых физико-химических свойств стебли растения обработали соляной кислотой, затем промыли, насытили углекислым газом и гидроксидом калия при высоких температурах. Так ученым удалось получить электроды природного происхождения.
При этом эксперты назвали трудности при производстве электродов из борщевика. Так как специально возделывать это растение опасно, придется много ездить в поисках сырья по стране.