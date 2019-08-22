rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Британии запустили съемки документального фильма о Путине

22 августа 2019, 13:34
Фото: kremlin.ru
Британский телеканал Channel 4 начал съемку документального фильма о президенте России Владимире Путине. Официальное название ленты, которая будет состоять из трех серий — «Путин: история русского шпиона».

Газета “Известия” пишет, что снимать фильм будут в России, США, Великобритании и других европейских странах. По словам создателей, лента расскажет о работе Путина в советском КГБ и о том, как он применил полученные в то время навыки на посту президента.

Отмечается, что информации о дате выхода картины пока нет. Однако известно, что режиссер ленты — Ник Грин, который снял документальный фильм о советском офицере Станиславе Петрове, предотвратившем в восемьдесят третьем году возможный ядерный конфликт из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении (The Man Who Stopped WW3: Revealed, 2012).

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28