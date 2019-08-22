В Британии запустили съемки документального фильма о Путине

Газета “Известия” пишет, что снимать фильм будут в России, США, Великобритании и других европейских странах. По словам создателей, лента расскажет о работе Путина в советском КГБ и о том, как он применил полученные в то время навыки на посту президента.
Отмечается, что информации о дате выхода картины пока нет. Однако известно, что режиссер ленты — Ник Грин, который снял документальный фильм о советском офицере Станиславе Петрове, предотвратившем в восемьдесят третьем году возможный ядерный конфликт из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении (The Man Who Stopped WW3: Revealed, 2012).