В Таганроге определят двух финалистов на должность главы горадминистрации

По ее данным, на должность главы претендуют пять кандидатов, все они подали заявки в конкурсную комиссию. В их числе Андрей Лисицкий, который победил в предыдущем конкурсе на пост руководителя мэрии, генеральный директор компании «Красный мак» Лариса Потрихаева, заместитель директора по научной работе Таганрогского института имени Чехова Алексей Волвенко, директор МФЦ Неклиновсокго района и депутат Покровского сельского поселения от партии «Единая Россия» Владимир Бандак, замглавы администрации Родионово-Несветайского района по сельскому хозяйству Михаил Горшков.
«Сегодня пройдет заседание комиссии. Все пять претендентов пройдут анкетирование и собеседование, по их итогам выберут два кандидата», — сообщила сотрудница. По ее словам, после 8 сентября, когда пройдут выборы в думу Таганрога, новое собрание депутатов утвердит одного из двух претендентов на пост. «Новая гордума определит и срок, на который выберут главу», — добавила собеседница.