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В Таганроге определят двух финалистов на должность главы горадминистрации

22 августа 2019, 11:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге конкурсная комиссия определит двух кандидатов на должность главы администрации города по итогам анкетирования и собеседования, рассказала корреспонденту RostovGazeta представительница пресс-службы мэрии.

По ее данным, на должность главы претендуют пять кандидатов, все они подали заявки в конкурсную комиссию. В их числе Андрей Лисицкий, который победил в предыдущем конкурсе на пост руководителя мэрии, генеральный директор компании «Красный мак» Лариса Потрихаева, заместитель директора по научной работе Таганрогского института имени Чехова Алексей Волвенко, директор МФЦ Неклиновсокго района и депутат Покровского сельского поселения от партии «Единая Россия» Владимир Бандак, замглавы администрации Родионово-Несветайского района по сельскому хозяйству Михаил Горшков.

«Сегодня пройдет заседание комиссии. Все пять претендентов пройдут анкетирование и собеседование, по их итогам выберут два кандидата», — сообщила сотрудница. По ее словам, после 8 сентября, когда пройдут выборы в думу Таганрога, новое собрание депутатов утвердит одного из двух претендентов на пост. «Новая гордума определит и срок, на который выберут главу», — добавила собеседница.

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#Новости#Эксклюзив#Политика
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