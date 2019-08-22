В Таганроге определят двух финалистов на должность главы горадминистрации

«Сегодня пройдет заседание комиссии. Все пять претендентов пройдут анкетирование и собеседование, по их итогам выберут два кандидата», — сообщила сотрудница. По ее словам, после 8 сентября, когда пройдут выборы в думу Таганрога, новое собрание депутатов утвердит одного из двух претендентов на пост. «Новая гордума определит и срок, на который выберут главу», — добавила собеседница.