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Четыре ларька загорелись на рынке «Алмаз» в Ростове

23 августа 2019, 13:38
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в пятницу днем произошло возгорание четырех торговых точек, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Пожар начался на проспекте Шолохова, где загорелись четыре ларька на рынке «Алмаз». Огонь начал с быстрой скоростью распространяться по территории.

«В данный момент существует угроза распространения огня на автомобили. Пожарные расчеты уже прибыли, в эпицентре пожара загорелся газовый баллон, есть угроза взрыва.», — сказано в сообщении.

Согласно данным МЧС, в 16.10 поступило сообщение о возгорании двух ларьков на пересечении Шолохова и Малого зеленого кольца. В 16.28 огонь был локализован. Были задействованы четыре единицы техники, 18 человек.

Ранее в Ростове-на-Дону в среду вечером произошло возгорание в пятиэтажном доме, тогда из здания вывели 20 человек.

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