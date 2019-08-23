Четыре ларька загорелись на рынке «Алмаз» в Ростове

Пожар начался на проспекте Шолохова, где загорелись четыре ларька на рынке «Алмаз». Огонь начал с быстрой скоростью распространяться по территории.
«В данный момент существует угроза распространения огня на автомобили. Пожарные расчеты уже прибыли, в эпицентре пожара загорелся газовый баллон, есть угроза взрыва.», — сказано в сообщении.
Согласно данным МЧС, в 16.10 поступило сообщение о возгорании двух ларьков на пересечении Шолохова и Малого зеленого кольца. В 16.28 огонь был локализован. Были задействованы четыре единицы техники, 18 человек.
Ранее в Ростове-на-Дону в среду вечером произошло возгорание в пятиэтажном доме, тогда из здания вывели 20 человек.