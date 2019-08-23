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Депутаты Заксобрания Ростовской области подписали соглашение с прокуратурой

23 августа 2019, 13:53
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
В пятницу состоялось торжественное подписание Соглашения о взаимодействии прокуратуры Ростовской области и Законодательного собрания, сообщил журналист RostovGazeta с места событий.

Впервые такое Соглашение было подписано в 2014 году, за эти пять лет по инициативе донской прокуратуры было принято семь региональных законов. Это сферы: противодействия коррупции, муниципальной государственной службы, профилактики правонарушения и потребления наркотических средств, а также защиты законных прав граждан.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что между депутатами и прокуратурой всегда есть взаимопонимание.

«Законно ли он принял тот или иной акт, законна ли норма, которая содержится в региональном законе, соответствует или выходит за пределы регулирования федерального законодателя. Здесь много подводных вопросов, которых не видно на поверхности. Взаимодействие с прокуратурой Ростовской области в рамках соглашения позволяет еще на этапе разработки проектов областных законов снять возможные конфликтные ситуации, убрать несоответствия, найти общее понимание правового регулирования той или иной сферы», — сказал Ищенко.

Эти вопросы отрабатываются на этапе разработки проектов, добавил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области.Прокурор Ростовской области Юрий Баранов отметил, что подписание Соглашения улучшит организацию взаимодействия между ведомством и Законодательным Собранием.

«Главное обеспечить единое правовое поле, и здесь прокуроры подключаются на стадии подготовки проектов. За пять лет работы этого соглашения прокурорами изучено порядка 1500 нормативно-правовых актов, и если возникают какие-то вопросы, мы готовим заключения и направляем свои замечания. Все направленные нами замечания, а их было порядка 30, были учтены Законодательным Собранием и депутатами при доработке нормативно — правовых актов», — сказал Баранов.

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