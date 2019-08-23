Депутаты Заксобрания Ростовской области подписали соглашение с прокуратурой

«Главное обеспечить единое правовое поле, и здесь прокуроры подключаются на стадии подготовки проектов. За пять лет работы этого соглашения прокурорами изучено порядка 1500 нормативно-правовых актов, и если возникают какие-то вопросы, мы готовим заключения и направляем свои замечания. Все направленные нами замечания, а их было порядка 30, были учтены Законодательным Собранием и депутатами при доработке нормативно — правовых актов», — сказал Баранов.