Контроль на границе Ростовской области с Украиной был усилен из-за сообщений о чуме

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что на территории Авдеевки природные очаги чумы ранее не регистрировались. Ведомство также выразило готовность оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме.