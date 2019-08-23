Контроль на границе Ростовской области с Украиной был усилен из-за сообщений о чуме

Сообщается, что что Роспотребнадзор начал проводить мониторинг ситуации, после того, как в СМИ появились сообщения о вспышке инфекции среди военнослужащих Украины в Донецкой области. Симптомы инфекции похожи на симптомы сумы.
«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — передает издание.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что на территории Авдеевки природные очаги чумы ранее не регистрировались. Ведомство также выразило готовность оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме.
Ранее в Ростовской области задержали крупную партию сгущенного молока, которое незаконно хотели доставить на Украину.