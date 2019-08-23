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Контроль на границе Ростовской области с Украиной был усилен из-за сообщений о чуме

23 августа 2019, 09:12
Фото: pixabay.com
После сообщений о вспышке инфекции, похожей по симптомам на чуму в городе Авдеевка в Донецкой области Украины, граничащей с Ростовской областью, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, передают «РИА-Новости».

Сообщается, что что Роспотребнадзор начал проводить мониторинг ситуации, после того, как в СМИ появились сообщения о вспышке инфекции среди военнослужащих Украины в Донецкой области. Симптомы инфекции похожи на симптомы сумы.

«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — передает издание.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что на территории Авдеевки природные очаги чумы ранее не регистрировались. Ведомство также выразило готовность оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме.

Ранее в Ростовской области задержали крупную партию сгущенного молока, которое незаконно хотели доставить на Украину.

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