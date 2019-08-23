У ликвидаторов последствий взрыва в Архангельской области не нашли радиооблучения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова рассказала, что экспертизу проводили московские специалисты, а общее число обследованных составило 110 человек. Об этом 23 августа сообщил телеканал «360».
Известно также, что 20 врачей обследовали в Москве в центре имени Бурназяна, а с помощью привезенного из Москвы оборудования в Архангельске разместили лабораторию.
Результаты обследования указывают на отсутствие радиации на одежде, коже и в организме.
Эти проверки вызваны взрывом жидкостного реактивного двигателя 8 августа. Инцидент произошел на военном полигоне недалеко от Северодвинска и привел к гибели 5 работников ядерного центра, которым выдали посмертные награды.