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У ликвидаторов последствий взрыва в Архангельской области не нашли радиооблучения

23 августа 2019, 16:13
Фото: pixabay.com
Обследование принимавших участие в устранении последствий взрыва ракеты в Архангельской области специалистов показало отсутствие у них превышения нормы радиации.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова рассказала, что экспертизу проводили московские специалисты, а общее число обследованных составило 110 человек. Об этом 23 августа сообщил телеканал «360».

Известно также, что 20 врачей обследовали в Москве в центре имени Бурназяна, а с помощью привезенного из Москвы оборудования в Архангельске разместили лабораторию.

Результаты обследования указывают на отсутствие радиации на одежде, коже и в организме.

Эти проверки вызваны взрывом жидкостного реактивного двигателя 8 августа. Инцидент произошел на военном полигоне недалеко от Северодвинска и привел к гибели 5 работников ядерного центра, которым выдали посмертные награды.

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