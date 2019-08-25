Дело о смерти девочки из-за вентилятора расследуют под Ростовом

ЧП произошло в одном из ресторанов Новочеркасска Ростовской области 17 августа. Малышке исполнился год, ее родители устроили праздник по этому случаю. В какой-то момент крестный ребенка подбросил девочку, малышка ударилась головой о вентилятор, висевший на потолке. Ребенок упал и получил сильнейшие травмы головы.
«Все это время за жизнь ребенка боролись медики. Однако спасти ее не удалось, минувшей ночью она скончалась. В настоящее время в отношении подозреваемого в причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», — отметил источник.