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Дело о смерти девочки из-за вентилятора расследуют под Ростовом

25 августа 2019, 13:37
Фото: pxhere.com
Следователи расследуют дело о гибели годовалой девочки в Новочеркасске, которая получила травмы, ударившись о лопасть потолочного вентилятора, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

ЧП произошло в одном из ресторанов Новочеркасска Ростовской области 17 августа. Малышке исполнился год, ее родители устроили праздник по этому случаю. В какой-то момент крестный ребенка подбросил девочку, малышка ударилась головой о вентилятор, висевший на потолке. Ребенок упал и получил сильнейшие травмы головы.

«Все это время за жизнь ребенка боролись медики. Однако спасти ее не удалось, минувшей ночью она скончалась. В настоящее время в отношении подозреваемого в причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

Ранее минздрав начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома под Ростовом.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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