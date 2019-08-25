Доплату к пенсии за работу под землей назначили 10 тыс донским шахтерам

Доплата связана с подземными условиями труда в организациях угольной промышленности. Ее размер составляет чуть более 3 тысяч рублей.
Отмечается, что доплата назначается пожизненно, а сумма выплат рассчитывается по формуле. В том числе учитываются стаж и средняя зарплата.
Для получения выплат необходимо отработать не менее 25 лет в своей отрасли. Добавим, что пенсионная реформа не коснулась работников угольной промышленности, для них остались прежними действующие условия назначения досрочной пенсии.