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Доплату к пенсии за работу под землей назначили 10 тыс донским шахтерам

25 августа 2019, 07:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области 9,8 тысячи работников угольной промышленности получают доплату к пенсии, сообщили в правительстве региона.

Доплата связана с подземными условиями труда в организациях угольной промышленности. Ее размер составляет чуть более 3 тысяч рублей.

Отмечается, что доплата назначается пожизненно, а сумма выплат рассчитывается по формуле. В том числе учитываются стаж и средняя зарплата.

Для получения выплат необходимо отработать не менее 25 лет в своей отрасли. Добавим, что пенсионная реформа не коснулась работников угольной промышленности, для них остались прежними действующие условия назначения досрочной пенсии.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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