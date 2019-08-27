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Голубев заявил об отсутствии парков в Ростове

27 августа 2019, 06:31
Фото: donland.ru
Главе Ростовской области Василию Голубеву не понравился ни один парк, рассказал губернатор во время посещения Ростова.

Голубев побывал проинспектировал состояние парков в Ростове в понедельник. По его словам, нормальные парки в городе отсутствуют.

Глава региона уверен, что существуют пространства, которые называют парками, и они таковыми являются только на бумаге. Голубев отметил, что парком должно быть место, куда люди будут приходить без приглашения.

«Губернатор должен был провести совещание, посвященное формированию комфортной городской среды. Однако это мероприятие было отменено», — пишет Donnews.

Ранее появилась информация, что в рамках благоустройства берега Темерника парк имени Октября присоединят к зоопарку.

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