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Путина не будут наказывать за езду без шлема в Крыму

27 августа 2019, 12:09
Фото: https://pixabay.com
Президенту России Владимиру Путину не грозит штраф за езду на мотоцикле без шлема в Крыму, сообщает издание «Новые известия».

Напомним, Путин побывал на байкерском фестивале и проехал на мотоцикле. На президенте не было защитного шлема.

Адвокат Максим Чихунов опубликовал ответ от полиции по данному поводу. В нем говорится, что требования ПДД не распространяются на граждан, которые задействованы в протокольных мероприятиях, так как движение здесь запрещено.

Адвокат уверен, что нарушение было, так как все равно опасность существовала. По его словам, можно было привлечь к ответственности байкеров, которые также ездили без шлема.

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