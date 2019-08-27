Путина не будут наказывать за езду без шлема в Крыму

Напомним, Путин побывал на байкерском фестивале и проехал на мотоцикле. На президенте не было защитного шлема.
Адвокат Максим Чихунов опубликовал ответ от полиции по данному поводу. В нем говорится, что требования ПДД не распространяются на граждан, которые задействованы в протокольных мероприятиях, так как движение здесь запрещено.
Адвокат уверен, что нарушение было, так как все равно опасность существовала. По его словам, можно было привлечь к ответственности байкеров, которые также ездили без шлема.