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Ростовчане попросили модель Костенко не удлинять себя на фото

27 августа 2019, 05:32
Фото: @kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону попросили ее не пользоваться фотошопом для обработки фотографий, говорится в Instagram девушки.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она сидит вместе с мужем и ребенком. Она написала, что сводила дочь на ВДНХ в Москве.

Пользователи в комментариях обратили внимание, что у девушки на фото получились слишком длинные ноги. Они предположили, что она удлинила их на фотографии в специальной программе.

«Не надо так сильно удлинять ноги, это не очень красиво. Костенко получилась в два раза крупнее мужа», — прозвучало в комментариях.

Фото: @kostenko.94

«Так хочется что-нибудь хорошее написать, но когда вижу эти ноги, то желание пропадает», — написал один из подписчиков.

Ранее подписчики попросили Костенко не писать про счастливую семью.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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