Ростовчане попросили модель Костенко не удлинять себя на фото

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она сидит вместе с мужем и ребенком. Она написала, что сводила дочь на ВДНХ в Москве.
Пользователи в комментариях обратили внимание, что у девушки на фото получились слишком длинные ноги. Они предположили, что она удлинила их на фотографии в специальной программе.
«Не надо так сильно удлинять ноги, это не очень красиво. Костенко получилась в два раза крупнее мужа», — прозвучало в комментариях.
«Так хочется что-нибудь хорошее написать, но когда вижу эти ноги, то желание пропадает», — написал один из подписчиков.