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Стали известны подробности смерти пенсионерки перед больницей в Севастополе

27 августа 2019, 11:54
Фото: pixabay.com
В Севастополе на лавочке перед больницей скончалась пожилая женщина, которая не дождалась помощи врачей, сообщает издание «Новые известия».

Бездомная женщина находилась в хирургии другой больницы из-за проблемы с ногой. После выписки необходимы было делать перевязки, однако условий для этого не было.

В не заживших ранах началось нагноение, из-за чего пенсионерка обратилась в больницу, но ее не приняли. Тогда она села на лавочку рядом.

«Женщину заметили очевидцы и попросили врачей вызвать скорую, но те отказались. Тогда прохожие сами позвонили в скорую, но женщина скончалась», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие начало проверку по данному факту.

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