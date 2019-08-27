Стали известны подробности смерти пенсионерки перед больницей в Севастополе

Бездомная женщина находилась в хирургии другой больницы из-за проблемы с ногой. После выписки необходимы было делать перевязки, однако условий для этого не было.
В не заживших ранах началось нагноение, из-за чего пенсионерка обратилась в больницу, но ее не приняли. Тогда она села на лавочку рядом.
«Женщину заметили очевидцы и попросили врачей вызвать скорую, но те отказались. Тогда прохожие сами позвонили в скорую, но женщина скончалась», — сказано в сообщении.
Отмечается, что следствие начало проверку по данному факту.