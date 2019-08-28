Появилось видео сарая, где удерживали 14 рабов в Ростовской области

Ранее следствие сообщало, что двое мужчин подыскивали в Ростове бездомных и предлагали трудоустройство. После этого они отвозили их в одно из строений в Батайске и удерживали, забрав документы.
Потерпевшим угрожали и заставляли бесплатно работать на поле. После задержания подозреваемых, на волю выпустили 14 человек.
В опубликованном ролике виден сарай с двумя комнатами, в которых отсутствуют необходимые условия для проживания. Для пострадавших были установлены кровати и телевизор.
На момент съемки в помещениях находились люди, которых раньше здесь насильно удерживали.