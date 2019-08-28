Скалодром поставят в Приморском парке Таганрога в этом году

«Запланирована облицовка мрамором малой набережной, подпорной стены пляжа. Ставим ограждения, чтобы люди могли смотреть на Таганрогский залив, облокотившись на них. Еще облицуем спасательный пост, ведь у нас есть пляжная зона», — добавил заместитель. Кроме этого, по словам Кузнецова, будут реконструированы несколько лестниц в парке.