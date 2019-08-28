Скалодром поставят в Приморском парке Таганрога в этом году

«В парке установят подъемник для инвалидов-колясочников и мамочек с детьми, потому что побережье уклонистое. Также появится скалодром высотой 2,2 метра и шириной 20 метров», — отметил Кузнецов. По его словам, на территории парка будет работать система автополива, во второй половине октября здесь высадят деревья, посеют газон.
«Запланирована облицовка мрамором малой набережной, подпорной стены пляжа. Ставим ограждения, чтобы люди могли смотреть на Таганрогский залив, облокотившись на них. Еще облицуем спасательный пост, ведь у нас есть пляжная зона», — добавил заместитель. Кроме этого, по словам Кузнецова, будут реконструированы несколько лестниц в парке.
Проект реконструкции парка рассчитан на 2017–2019 годы, завершение работ запланировано на 30 ноября. На третий этап работ потратят больше 52 миллионов рублей. Ранее в рамках проекта был заменен корабль, установленный на главной клумбе, появились уличные тренажеры и дорожки, площадки для занятий спортом.