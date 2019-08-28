В Карелии установили новый уровень прожиточного минимума

Как сообщает ФедералПресс, на данный момент в Карелии на человека приходится порядка 15 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан – около 16 тысяч рублей. Для пенсионеров и детей – порядка 12 тысяч рублей и 14 тысяч рублей соответственно. Для других районов республики установлены примерно аналогичные показатели: 14 тысяч рублей на человека, 15 тысяч рублей на трудящихся, и по 11 и 13 тысяч рублей для пенсионеров и детей.