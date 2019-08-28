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В Карелии установили новый уровень прожиточного минимума

28 августа 2019, 11:01
Фото: pxhere.com
На официальном сайте Правительства Карелии был опубликован документ, устанавливающий новый размер прожиточного минимума в регионе. Представители администрации республики подчеркнули, что установление нового прожиточного минимума очень важно, так как исходя из него формируются и начисляются различные пособия и выплаты.

Как сообщает ФедералПресс, на данный момент в Карелии на человека приходится порядка 15 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан – около 16 тысяч рублей. Для пенсионеров и детей – порядка 12 тысяч рублей и 14 тысяч рублей соответственно. Для других районов республики установлены примерно аналогичные показатели: 14 тысяч рублей на человека, 15 тысяч рублей на трудящихся, и по 11 и 13 тысяч рублей для пенсионеров и детей.

Общий показатель прожиточного минимума в Республике Карелия равняется немного более 14 тысяч рублей на душу населения, 15 тысяч 267 рублей для работающих граждан, 11 тысяч 745 рубля для пенсионеров и 13 тысяч 167 рублей для несовершеннолетних.

#Новости#Экономика
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