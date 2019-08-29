Муж ростовчанки Костенко засудил футбольный клуб, за который играл

«Разбирательство в РФС с „Локомотивом“ завершилось в мою пользу. Никогда не думал, что придётся идти на такой шаг, но когда дело касается чести и правды — другое дело», — написал Тарасов.
Он поблагодарил за помощь своих юристов.
«И кто тебя возьмет? После суда с „Локомотивом“ и суда с алиментами. Возьмут молодых до 30 лет, а не старых оборзевших», — написали подписчики в комментариях.
По информации СМИ, «Локомотив» после расторжения контракта «Локомотив» не стал оплачивать ему восстановление после травмы.