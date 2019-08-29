rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Муж ростовчанки Костенко засудил футбольный клуб, за который играл

29 августа 2019, 10:08
Фото: tarasov23/instagram
Футболист Дмитрий Тарасов, который является супругом модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, выиграл разбирательство с клубом «Локомотив», сообщил спортсмен в Instagram.

«Разбирательство в РФС с „Локомотивом“ завершилось в мою пользу. Никогда не думал, что придётся идти на такой шаг, но когда дело касается чести и правды — другое дело», — написал Тарасов.

Он поблагодарил за помощь своих юристов.

«И кто тебя возьмет? После суда с „Локомотивом“ и суда с алиментами. Возьмут молодых до 30 лет, а не старых оборзевших», — написали подписчики в комментариях.

По информации СМИ, «Локомотив» после расторжения контракта «Локомотив» не стал оплачивать ему восстановление после травмы.

Ранее ростовскую модель Костенко сравнили с первой женой футболиста Тарасова.

Материалы по теме
Ростовскую модель Костенко сравнили с первой женой футболиста ТарасоваРостовчане попросили модель Костенко не удлинять себя на фотоПоклонники ростовчанки Костенко заявили, что она выглядит старше на восемь лет
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28