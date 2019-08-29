Следствие начало проверку из-за гибели ростовчанина под колесами поезда

Происшествие случилось во вторник вечером на станции Каменоломни, которая находится в черте одноименного поселка. Возле путей нашли тело 43-летнего мужчины.
Судя по полученным травмам, его сбил состав. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель грузовика в Азове врезался в многоэтажку и погиб. Авария случилась в понедельник на улице Чехова в районе дома № 25. Водитель «КамАЗа» превысил скорость, потерял управление и влетел в дом.