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Следствие начало проверку из-за гибели ростовчанина под колесами поезда

29 августа 2019, 11:11
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону следствие начало проверку после гибели молодого человека под колесами поезда, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось во вторник вечером на станции Каменоломни, которая находится в черте одноименного поселка. Возле путей нашли тело 43-летнего мужчины.

Судя по полученным травмам, его сбил состав. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель грузовика в Азове врезался в многоэтажку и погиб. Авария случилась в понедельник на улице Чехова в районе дома № 25. Водитель «КамАЗа» превысил скорость, потерял управление и влетел в дом.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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